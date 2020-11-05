Будто проиграли финал, - Ребров о разгромном поражении "Ювентуса" в Лиге чемпионов

5 ноября, 2020, 20:33

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров признался, что его футболистов очень огорчило разгромный проигрыш "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Украинский тренер рассказал, что игроки были разочарованы тем, что не смогли удовлетворить фанатов.

"Думаю, мы сыграли тяжелый матч. Мне немного грустно из-за результата, мы его не заслужили. Мы хорошо поработали, защита в первом тайме сыграл отлично. Будем двигаться дальше. После матча мои футболисты сидели в раздевалке с таким чувством, будто проиграли финал. Они были разочарованы тем, что не смогли подарить максимум удовольствия нашим зрителям. Надеюсь, в будущем у нас будет еще одна возможность это сделать", - сказал Сергей Ребров.

В турнирной таблице группы G лидирует "Барселона", которая в трех матчах одержала три победы. Вслед за испанцами идет туринский "Ювентус", у которого 6 очков. "Динамо" и "Ференцварош" делят третью-четвертую строчку, у обоих коллективов по 1 пункту.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.

В матче соперников киевлян итальянский "Ювентус" уверенно победил венгерский "Ференцварош" 4:1.

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