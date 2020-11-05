Более 27 тыс .: в Польше - новый антирекорд заражений на коронавирус
Об этом в Твиттере информирует Минздрав Польши.
За минувшие сутки всего инфицированных выявлено в Великопольском воеводстве (административный центр Познань) - 3888, Силезском (Катовице) - 3850 и Мазовецком (Варшава) - 2932 случая.
За последние сутки в Польше умерли 367 пациентов. Непосредственно от COVID-19 умерли 69 человек, а 298 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.
В течение последних суток в Польше выполнено более 67 тыс. тестов.
Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 466 тыс., более 6,8 тыс. умерли. Вылечились уже более 177 тыс. человек.
В больницах Польши сейчас находятся 19 114 человек. Подключены к аппаратам ИВЛ 1615 человек из коронавирусная инфекцией.
Как отмечалось, с субботы, 7 ноября, в Польше вводятся новые ограничения в связи с пандемией коронавируса: закрываются учреждения культуры и торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов), учащиеся 1-3 классов школ будут учиться дистанционно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-