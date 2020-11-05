Более 27 тыс .: в Польше - новый антирекорд заражений на коронавирус

5 ноября, 2020, 12:42

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Польше зафиксировано 27 143 случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии COVID-19

Об этом в Твиттере информирует Минздрав Польши.

За минувшие сутки всего инфицированных выявлено в Великопольском воеводстве (административный центр Познань) - 3888, Силезском (Катовице) - 3850 и Мазовецком (Варшава) - 2932 случая.

За последние сутки в Польше умерли 367 пациентов. Непосредственно от COVID-19 умерли 69 человек, а 298 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

В течение последних суток в Польше выполнено более 67 тыс. тестов.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет более 466 тыс., более 6,8 тыс. умерли. Вылечились уже более 177 тыс. человек.

В больницах Польши сейчас находятся 19 114 человек. Подключены к аппаратам ИВЛ 1615 человек из коронавирусная инфекцией.

Как отмечалось, с субботы, 7 ноября, в Польше вводятся новые ограничения в связи с пандемией коронавируса: закрываются учреждения культуры и торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов), учащиеся 1-3 классов школ будут учиться дистанционно.

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