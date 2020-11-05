Беспорядки в США: противники Трампа прибегли к насилию, в Портленд вошла Нацгвардия
Об этом сообщает BBC .
Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроены против Дональда Трампа протестующие, которые требуют продолжения подсчета голосов, прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.
В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.
Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.
Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались у центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация была в городе Феникс, что в Аризоне.
- Напомним, в Трампа хотят через суд остановить в Джорджии подсчет бюллетеней, поступивших по почте после закрытия участков.
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