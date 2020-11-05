Байден обещает вернуть США до Парижского климатического соглашения, с которой страну вывел Трамп

5 ноября, 2020, 12:12

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что вернет страну к Парижскому климатическому соглашению, если победит на выборах

Об этом он написал в Твиттере .

"Администрация Трампа официально вышла из Парижского климатического соглашения. И ровно через 77 дней к ней вернется администрация Байдена", - отметил Байден.

Соединенные Штаты стали первым государством в мире, которая официально вышла из Парижской климатического соглашения.

Действующий президент Дональд Трамп объявил об этом шаге в июне 2017 года, но по регламенту ООН решение вступает в силу только на следующий день после выборов в США.

Парижское климатическое соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года.

Оно было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года.

В отличие от Киотского протокола, Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства независимо от степени их экономического развития.

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