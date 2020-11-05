Байден обещает вернуть США до Парижского климатического соглашения, с которой страну вывел Трамп
Об этом он написал в Твиттере .
"Администрация Трампа официально вышла из Парижского климатического соглашения. И ровно через 77 дней к ней вернется администрация Байдена", - отметил Байден.
Соединенные Штаты стали первым государством в мире, которая официально вышла из Парижской климатического соглашения.
Действующий президент Дональд Трамп объявил об этом шаге в июне 2017 года, но по регламенту ООН решение вступает в силу только на следующий день после выборов в США.
Парижское климатическое соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) по регулированию мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года.
Оно было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года.
В отличие от Киотского протокола, Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства независимо от степени их экономического развития.
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