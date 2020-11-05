Аваков сообщил НАПК, что оплатил самолет, которым привезли Маркива

Об этом сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко в Facebook.

"Министр уведомил НАПК письменно в связи с принятием решения КС от 27 октября и приостановлением технической возможности для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК. Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский апелляционный суд Милана после трех с половиной лет незаконного содержания под стражей. Время в пути 2 часа 35 минут. Борт был в пользовании с 10:45 (по миланскому времени)", - написал Геращенко .

Геращенко объяснил, что необходимость использования чартерного самолета была обусловлена сложным эпидемическим положением в регионе Ломбардия, угрозой возможного закрытия регулярных авиационных рейсов между Украиной и Италией. Поэтому Аваков решил оплатить чартерный рейс за собственные средства.

На уточняющий вопрос УП в НАПК подтвердили, что сейчас подать электронную декларацию можно, а вот сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии - нет.

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