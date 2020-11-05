Астрофизики впервые обнаружили радиоволны в Млечном Пути
5 ноября, 2020, 10:46
Ученые Калифорнийского института технологии впервые обнаружили радиоволны в нашей галактике
Об этом сообщает Science Alert .
По словам астрофизика Кристофера Боченека, всего звук продолжался около одной милисекунди. Он также добавил, что энергия этих радиоволн была похожа на энергию, которая вне галактики.
Источник происхождения этих радиоволн - галактический магнитар под названием SGR 1935 + 2154.
Ученые подозревали, что источником радиоволн являются магнитары (молодые нейтронные звезды, которые являются наиболее магнитными объектами во Вселенной). Однако именно это открытие впервые стало доказательством того, что удалось проследить сигнал обратно в магнитар.
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