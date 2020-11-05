20% положительных тестов: в Минздраве предлагают новый показатель для "красной" зоны карантина

5 ноября, 2020, 11:03

Министерство здравоохранения предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина: 20% положительных тестов от общего количества

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 000 населения заболеваемость превышает и территория переходит в" красный "уровень, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого списка противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень ", - заявил он.

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По его словам, всего в Украине этот показатель составляет 19%.

В "красные" зоне также предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00.