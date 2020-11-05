18-летний вратарь "Динамо" попал в символическую сборную лучших игроков ЛЧ

5 ноября, 2020, 17:57

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет попал в символическую сборную лучших игроков 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.com в twitter.

Нещерет 12 раз спас ворота "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором киевляне уступили со счетом 1:2.

Последний раз 12 сейвов голкиперу в матче ЛЧ удавалось делать еще в 2013 году.

В целом Руслан Нещерет стал всего третьим вратарем в истории турнира, которому удалось сделать 12 сэйвов в одном матче.

У 18-летнего украинца одна из самых высоких оценок среди футболистов символической сборной - 9.05. Выше оценка только у форвардов Диогу Жоты из "Ливерпуля" (9.92), Алессандро Плеа (10) из менхенгладбахской "Боруссии" и полузащитника "Порту" Хесуса Короны (9.49).

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