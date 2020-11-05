18-летний вратарь "Динамо" попал в символическую сборную лучших игроков ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на WhoScored.com в twitter.
Нещерет 12 раз спас ворота "Динамо" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором киевляне уступили со счетом 1:2.
Последний раз 12 сейвов голкиперу в матче ЛЧ удавалось делать еще в 2013 году.
В целом Руслан Нещерет стал всего третьим вратарем в истории турнира, которому удалось сделать 12 сэйвов в одном матче.
У 18-летнего украинца одна из самых высоких оценок среди футболистов символической сборной - 9.05. Выше оценка только у форвардов Диогу Жоты из "Ливерпуля" (9.92), Алессандро Плеа (10) из менхенгладбахской "Боруссии" и полузащитника "Порту" Хесуса Короны (9.49).
WhoScored.com (@WhoScored) November 5, 2020
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Высшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
- Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет заявил, что киевляне доказали, что способны на равных играть с такими командами, как "Барселона".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-