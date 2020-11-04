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Espreso.tvЭкономикаЗеленский поручил обеспечить льготы при поступлении в вузы детям медиков, умерших вследствие COVID-19

Зеленский поручил обеспечить льготы при поступлении в вузы детям медиков, умерших вследствие COVID-19


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, по поручению Зеленского готовится проект закона, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.

Предусматривается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

В пресс-службе подчеркнули, что с распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми, поскольку в условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются сиротами.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, медики сегодня находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса в Украине.

"Как и наши военные на фронте, врачи в прямом смысле слова спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной жизни. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украинское государство будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавирусной болезни", - цитирует пресс-служба слова Ермака.

В пресс-службе также напомнили, что государство систематически заботится об усилении защиты детей-сирот. В частности, был принят закон, согласно которому социальная помощь для таких детей увеличивается с двух до двух с половиной прожиточных минимумов доходов граждан.

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