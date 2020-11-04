Запрет книги о Стусе: Комитет Рады по вопросам свободы слова перенес слушания по цензуре в решении суда
Об этом сообщила глава фракции "Голос" в ВР Кира Рудык в Facebook.
"На комитете по вопросам свободы слова рассматривали, была ли цензура в решении Дарницкого суда по книге Вахтанг Кипиани", - рассказала нардеп.
Она отметила, что на заседание комитета по вопросам свободы слова пригласили адвокатов сторон - Виктора Медведчука с одной стороны и издательства Vivat и Вахтанга Кипиани с другой. В то же время, политик отметила, что самого автора книги "Дело Василия Стуса" на заседание не пригласили.
"Адвокат Медведчука называет Шуфрича "ваша честь". Все выглядит как фарс. Заседание перенесли", - добавила политик.
В то же время, она похвасталась, что 4 ноября в офис партии "Голос" доставили новую партию книг о Стусе.
Напомним, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич - глава комитета ВР по вопросам свободы слова в парламенте 9-го созыва.
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