Запрет книги о Стусе: Комитет Рады по вопросам свободы слова перенес слушания по цензуре в решении суда

4 ноября, 2020, 16:54

4 ноября комитет ВР по вопросам свободы слова перенес заседание, которое должно было рассмотреть, был ли в решении Дарницкого суда Киева о запрете книги Вахтанга Кипиани состав цензуры

Об этом сообщила глава фракции "Голос" в ВР Кира Рудык в Facebook.

"На комитете по вопросам свободы слова рассматривали, была ли цензура в решении Дарницкого суда по книге Вахтанг Кипиани", - рассказала нардеп.

Она отметила, что на заседание комитета по вопросам свободы слова пригласили адвокатов сторон - Виктора Медведчука с одной стороны и издательства Vivat и Вахтанга Кипиани с другой. В то же время, политик отметила, что самого автора книги "Дело Василия Стуса" на заседание не пригласили.

"Адвокат Медведчука называет Шуфрича "ваша честь". Все выглядит как фарс. Заседание перенесли", - добавила политик. В то же время, она похвасталась, что 4 ноября в офис партии "Голос" доставили новую партию книг о Стусе. Напомним, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич - глава комитета ВР по вопросам свободы слова в парламенте 9-го созыва.

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