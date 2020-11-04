Выборы в США: Байден победил в Висконсине
4 ноября, 2020, 22:04
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Висконсин
Об этом сообщает AP .
После победы в Висконсине, у Байдена 237 голосов избирателей, а у президента Дональда Трампа - 213.
AP отмечает, что разрыв между кандидатами составил 0,624 процентных пункта.
Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.
Остаются неопределенными победители еще в семи штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.
Ранее в штабе действующего президента США сообщили, что Трамп будет требовать пересчета голосов в Висконсине.
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