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Espreso.tvМирВыборы в США: Байден победил в Висконсине

Выборы в США: Байден победил в Висконсине

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в штате Висконсин

Об этом сообщает AP .

После победы в Висконсине, у Байдена 237 голосов избирателей, а у президента Дональда Трампа - 213.

AP отмечает, что разрыв между кандидатами составил 0,624 процентных пункта.

Во время выборов 2016 года в этом штате Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

Остаются неопределенными победители еще в семи штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.

Ранее в штабе действующего президента США сообщили, что Трамп будет требовать пересчета голосов в Висконсине.

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