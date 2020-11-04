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Espreso.tvОбществоВыборы президента США: Трамп победил во Флориде - важном "шатком" штате

Выборы президента США: Трамп победил во Флориде - важном "шатком" штате


фото: Reuters
Действующий президент США республиканец Дональд Трамп выиграл у оппонента от демократов Джо Байдена в штате Флорида

Об этом сообщает ВВС.

По результатам подсчета 96% голосов во Флориде Трамп получил 51,2% голосов, опередив Байдена более чем на 300 тыс. голосов.

Флорида является одним из так называемых "колеблющихся" штатов, где кандидаты от демократов и республиканцев имеют примерно равные шансы. Флорида представлена 29 из 538 местами в Коллегии выборщиков, которая формально избирает президента США, и этот штат традиционно имеет большое значение для победы на выборах.

Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.

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