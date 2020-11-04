Выборы президента США: по состоянию на утро Байден опережает Трампа, - CNN

4 ноября, 2020, 07:50

По состоянию на 7:44 (по киевскому времени) среды, 4 ноября, по результатам подсчета голосов кандидат в президенты США Джо Байден опережает своего оппонента - действующего президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

Так, Байден набирает 49,8% (60 264 036 голосов), в то время как за Трампа проголосовали 48,7% (58 967 562 голоса). Согласно избирательной системе США Байден пока получает 215 голосов выборщиков от штатов из необходимых для победы 270, в то время как Трамп - 165 голосов.

Подсчет голосов еще продолжается. В частности, важное значение для определения победы имеют результаты в так называемых "колеблющихся" штатах, к которым относят Флориду, Джорджию, Техас, Аризону, Северную Каролину, Колорадо, Миннесоту, Пенсильванию, Мичиган, Огайо.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден опережает Трампа в шести "шатких" штатах с минимальным разрывом.

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