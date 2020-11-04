Второй тур выборов городских глав пройдет 15 и 22 ноября - ЦИК
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook .
"Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине продолжается до сих пор. Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", - говорится в сообщении.
Так, 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в:
- Луцке (Волынская обл.)
- Краматорске (Донецкая обл.)
- Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.)
- Сумах.
В свою очередь 22 ноября избиратели должны определиться с городскими главами в:
- Славянске (Донецкая обл.)
- Дрогобыче (Львовская обл.)
- Ужгороде (Закарпатская обл.)
- Броварах (Киевская обл.)
- Полтаве;
- Львове;
- Ровно.
Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине до сих пор продолжается. Когда и где ...Опубликовано Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine Среда, 4 ноября 2020 г.
- По состоянию на 4 ноября, Территориальные избирательные комиссии признали избранными 9 тыс. 237 депутатов до 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов .
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