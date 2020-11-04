Второй тур выборов городских глав пройдет 15 и 22 ноября - ЦИК

4 ноября, 2020, 19:15

В Украине второй тур выборов мэра состоится 15 ноября в четырех городах, а 22 ноября - в семи

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Facebook .

"Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине продолжается до сих пор. Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в девяти областях. Голосование состоится 15 и 22 ноября", - говорится в сообщении.

Так, 15 ноября второй тур выборов мэра пройдет в:

- Луцке (Волынская обл.)

- Краматорске (Донецкая обл.)

- Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.)

- Сумах.

В свою очередь 22 ноября избиратели должны определиться с городскими главами в:

- Славянске (Донецкая обл.)

- Дрогобыче (Львовская обл.)

- Ужгороде (Закарпатская обл.)

- Броварах (Киевская обл.)

- Полтаве;

- Львове;

- Ровно.

Пока все активно следят за выборами в Америке, хотим напомнить, что избирательный процесс в Украине до сих пор продолжается. Когда и где ... Опубликовано Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine Среда, 4 ноября 2020 г.

По состоянию на 4 ноября, Территориальные избирательные комиссии признали избранными 9 тыс. 237 депутатов до 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов .

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