Вспышка COVID-19 в Украине: в 10 областях койки для больных загружены более чем на 70%

4 ноября, 2020, 13:57

В 10 областях Украины больничные койки для пациентов с COVID-19 загружены более чем на 70%

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Отмечается, что в среднем по Украине заняты 66,8% койко-мест для пациентов с коронавирусом.

Так, наихудшая ситуация с загруженностью наблюдается в Полтавской (90,5%), Житомирской (83,5%), Ивано-Франковской (81%), Ривненской (79,4%), Сумской (77%), Херсонской (74, 9%), Одесской (74,1%), Донецкой (74%), Черновицкой (72,1%) и Запорожской (71,5%) областях.

Как свидетельствуют данные, в Киеве заняты 65,3% коек.

В свою очередь в двух регионах койки в больницах свободны более чем на 50% - в Черкасской (44,8%) и Кировоградской (46,1%) областях.

Отмечается, что в стране введено более 42 тыс. коек под COVID-19.

Напомним, в течение дня 3 ноября было зафиксировано 9524 новых случая коронавируса, 199 пациентов умерли, 7 536 - выздоровели.

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