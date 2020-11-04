Впервые в истории США трансгендера выбрали сенатором
4 ноября, 2020, 09:05
Представительница ЛГБТ-сообщества - общественная активистка Сара Макбрайд впервые в истории США завоевала место в сенате штата Делавэр
Об этом сообщает NBC News.
"Я надеюсь, что этот момент покажет ЛГБТК-сообществу, что наша демократия достаточно большая и для них", - Макбрайд написала в Twitter.
Она легко победила республиканца Стива Вашингтона. Действующий сенатор-демократ Харрис Макдауэлл, который выходит на пенсию, поддержал Макбрайд.
"Сегодня вечером Сара создала историю не только для себя, но и для всего нашего общества", - сказал Альфонсо Дэвид, президент Кампании по правам человека национальной группы ЛГБТК
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