В Запорожье отменили льготы на проезд в транспорте до конца карантина
4 ноября, 2020, 14:10
Депутаты Запорожского городского совета отменили льготный проезд в общественном транспорте на время карантина
Об этом сообщает Укринформ.
"До улучшения эпидемической ситуации в городе Запорожье приостановить бесплатную перевозку всех других категорий населения, имеющих право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования", - говорится в решении.
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За это проголосовали 45 депутатов из 64.
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