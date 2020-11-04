В Запорожье отменили льготы на проезд в транспорте до конца карантина

4 ноября, 2020, 14:10

Депутаты Запорожского городского совета отменили льготный проезд в общественном транспорте на время карантина

Об этом сообщает Укринформ.

"До улучшения эпидемической ситуации в городе Запорожье приостановить бесплатную перевозку всех других категорий населения, имеющих право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования", - говорится в решении.

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За это проголосовали 45 депутатов из 64.