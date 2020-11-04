В Ужгороде на 100% заполнены все медучреждения, которые принимают больных COVID-19

"В Ужгороде ситуация с коронавирусом критическая. В городе заполнены все медучреждения, которые принимают ковидних больных. Дополнительных мест, которые выделили в Ужгородской городской больнице, хватило на два дня. На сегодня ужгородцев с ковидом, нуждающихся в госпитализации, принимают в Мукачево, Сваляве и Виноградове. Но мы сейчас входим в такой пик, что даже не сможем выполнить критерии МЗ по доставке больного в другое заведение в пределах 60 минут ", - сказал Петров.

Также глава ОГА отметил, что на Закарпатье сегодня из 285 инфицированных в области - больше ужгородцев. Также половина из умерших от ковида в области за минувшие сутки (а это всего 6 человек) - ужгородцы.

Глава пояснил, что понимает просьбы предпринимателей по смягчению карантинного режима в Ужгороде, но в то же время "нет никаких аргументов для этого из-за имеющейся эпидситуации в городе".

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