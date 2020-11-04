В Украине 4 ноября празднуют День железнодорожника

4 ноября, 2020, 11:03

В Украине 4 ноября отмечают профессиональный праздник - День железнодорожника

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, ко Дню железнодорожника украинцы 4, 7 и 8 ноября смогут бесплатно посетить три музейные экспозиции в Киеве и Львове. В частности, выставку исторического подвижного состава на станции Киев-Пассажирский (Киев, вход через 14-й путь с 8:00 до 20:00), Музей истории Юго-Западной железной дороги (Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4, с 10:30 до 17:30), музей истории Львовской железной дороги (Львов, ул. Федьковича, 54/56, с 8:00 до 17:00).

Кроме того, Укрзализныця открыла выставку "Лица Укрзализныци". Отмечается, что экспозицию можно посмотреть с 4 ноября по 31 декабря в переходе между Центральным и Южным железнодорожными вокзалами станции Киев-Пассажирский.

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