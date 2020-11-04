В США у Белого дома произошла стычка: четыре человека получили ножевые ранения

4 ноября, 2020, 16:06

Вследствие ножевого нападения у Белого дома пострадали четыре человека. Они обвиняют в нападении представителей движения "Black Lives Matter"

Об этом сообщает NBC .

В США произошла стычка у Белого дома.

По словам правоохранителей, сначала произошла ссора между потерпевшими и тремя подозреваемыми. Впоследствии произошло столкновение, где четыре человека пострадали.

Граждан с ножевыми ранениями госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По словам пострадавших, на них напали протестующие движения Black Lives Matter.

Отметим, Black Lives Matter - международное антирасистское движение активистов, которое называет своей целью борьбу против насилия в темнокожего населения.

Напомним, в США прошли выборы президента. Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN , по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.

По данным подсчета голосов NBC News, на выборах в США кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил президента-республиканца Дональда Трампа в штате Висконсин .

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