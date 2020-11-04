 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ США у Белого дома произошла стычка: четыре человека получили ножевые ранения

В США у Белого дома произошла стычка: четыре человека получили ножевые ранения

Вследствие ножевого нападения у Белого дома пострадали четыре человека. Они обвиняют в нападении представителей движения "Black Lives Matter"

Об этом сообщает NBC .

В США произошла стычка у Белого дома.

По словам правоохранителей, сначала произошла ссора между потерпевшими и тремя подозреваемыми. Впоследствии произошло столкновение, где четыре человека пострадали.

Граждан с ножевыми ранениями госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По словам пострадавших, на них напали протестующие движения Black Lives Matter.

Отметим, Black Lives Matter - международное антирасистское движение активистов, которое  называет своей целью борьбу против насилия в темнокожего населения.

  • Напомним, в США прошли выборы президента. Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
  • По данным CNN , по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
  • По данным подсчета голосов NBC News, на выборах в США кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил президента-республиканца Дональда Трампа в штате Висконсин .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать