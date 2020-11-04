В США у Белого дома произошла стычка: четыре человека получили ножевые ранения
4 ноября, 2020, 16:06
Вследствие ножевого нападения у Белого дома пострадали четыре человека. Они обвиняют в нападении представителей движения "Black Lives Matter"
Об этом сообщает NBC .
В США произошла стычка у Белого дома.
По словам правоохранителей, сначала произошла ссора между потерпевшими и тремя подозреваемыми. Впоследствии произошло столкновение, где четыре человека пострадали.
Граждан с ножевыми ранениями госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
По словам пострадавших, на них напали протестующие движения Black Lives Matter.
Отметим, Black Lives Matter - международное антирасистское движение активистов, которое называет своей целью борьбу против насилия в темнокожего населения.
- Напомним, в США прошли выборы президента. Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
- По данным CNN , по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
- По данным подсчета голосов NBC News, на выборах в США кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил президента-республиканца Дональда Трампа в штате Висконсин .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-