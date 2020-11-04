В США штат Орегон декриминализировал хранение героина и кокаина и терапевтическое использование псилоцибиновых грибов

4 ноября, 2020, 11:37

Штат Орегон декриминализировал хранение небольших количеств тяжелых наркотиков и легализовал галлюциногенные грибы для терапии

Об этом сообщает AFP.

Голосование по этому вопросу было проведено параллельно с президентскими выборами в США.

Согласно инициативе хранение небольших количеств запрещенных наркотиков, таких как героин и кокаин, в штате будет считаться гражданским нарушением.

"Наказание за употребление наркотиков и наркомании обходится дорого и не работает. Лечение от наркозависимости - это лучший подход", - говорится в заявлении Альянса по наркополитике.

Вторая инициатива легализует использование псилоцибиновых грибов для людей старше 21 года для терапии ряда заболеваний, включая депрессию, зависимость и тревогу.

Кроме того, в день президентских выборов еще четыре американских штата - Нью-Джерси, Монтана, Южная Дакота и Аризона - проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны для взрослых (используется без медицинского обоснования).

Число штатов США, которые одобрили рекреационную марихуану, возросло до 15. Медицинский каннабис легален в 33 штатах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

0