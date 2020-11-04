В США штат Орегон декриминализировал хранение героина и кокаина и терапевтическое использование псилоцибиновых грибов
Об этом сообщает AFP.
Голосование по этому вопросу было проведено параллельно с президентскими выборами в США.
Согласно инициативе хранение небольших количеств запрещенных наркотиков, таких как героин и кокаин, в штате будет считаться гражданским нарушением.
"Наказание за употребление наркотиков и наркомании обходится дорого и не работает. Лечение от наркозависимости - это лучший подход", - говорится в заявлении Альянса по наркополитике.
Вторая инициатива легализует использование псилоцибиновых грибов для людей старше 21 года для терапии ряда заболеваний, включая депрессию, зависимость и тревогу.
Кроме того, в день президентских выборов еще четыре американских штата - Нью-Джерси, Монтана, Южная Дакота и Аризона - проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны для взрослых (используется без медицинского обоснования).
Число штатов США, которые одобрили рекреационную марихуану, возросло до 15. Медицинский каннабис легален в 33 штатах.
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