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Espreso.tvОбществоВ США штат Орегон декриминализировал хранение героина и кокаина и терапевтическое использование псилоцибиновых грибов

В США штат Орегон декриминализировал хранение героина и кокаина и терапевтическое использование псилоцибиновых грибов


фото: thescottishsun
Штат Орегон декриминализировал хранение небольших количеств тяжелых наркотиков и легализовал галлюциногенные грибы для терапии

Об этом сообщает AFP.

Голосование по этому вопросу было проведено параллельно с президентскими выборами в США.

Согласно инициативе хранение небольших количеств запрещенных наркотиков, таких как героин и кокаин, в штате будет считаться гражданским нарушением.

"Наказание за употребление наркотиков и наркомании обходится дорого и не работает. Лечение от наркозависимости - это лучший подход", - говорится в заявлении Альянса по наркополитике.

Вторая инициатива легализует использование псилоцибиновых грибов для людей старше 21 года для терапии ряда заболеваний, включая депрессию, зависимость и тревогу.

Кроме того, в день президентских выборов еще четыре американских штата - Нью-Джерси, Монтана, Южная Дакота и Аризона - проголосовали за легализацию рекреационной марихуаны для взрослых (используется без медицинского обоснования).

Число штатов США, которые одобрили рекреационную марихуану, возросло до 15. Медицинский каннабис легален в 33 штатах.

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