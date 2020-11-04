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Espreso.tvОбществоВ США 25-летний республиканец стал самым молодым конгрессменом

В США 25-летний республиканец стал самым молодым конгрессменом


фото: citizen-times
В 11-м округе штата Северная Каролина 25-летний республиканец Мэдисон Коуторн выиграл выборы в Палату представителей США

Об этом сообщает Citizen Times.

После подсчета 97% голосов Коуторн набрал около 54% голосов, а его оппонент от демократов 62-летний Мо Дэвис - 42,5%.

Сам избранник с 18 лет находится в коляске.

Отмечается, что Коуторн стал самым молодым конгрессменом в истории США, побив предыдущий рекорд 2018 года, когда в Палату представителей в Нью-Йорке была избрана 29-летняя демократка Александрия Оказио-Кортес.

  • По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.

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