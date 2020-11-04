В штабе Байдена заявили о готовности противостоять Трампу в суде

4 ноября, 2020, 12:32

Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена готов противостоять в Верховном суде любым попыткам президента США Дональда Трампа остановить обработку бюллетеней на выборах в США

Об этом сообщает AP.

По словам представителя избирательной кампании Байдена Джени О'Мэлли Диллон, заявление Трампа о том, что он "собирается в Верховный суд США", чтобы остановить подсчет голосов, является "возмутительным, беспрецедентным и неправильным".

В ее заявлении говорится, что в кампании Байдена "есть команды юристов, готовых противостоять этим усилиям". "Они победят", - отметила представитель штаба демократа.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп в первом обращении после завершения голосования на президентских выборах заявил о планах остановить подсчет голосов через Верховный суд США.

Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.