В штабе Байдена заявили о готовности противостоять Трампу в суде
Об этом сообщает AP.
По словам представителя избирательной кампании Байдена Джени О'Мэлли Диллон, заявление Трампа о том, что он "собирается в Верховный суд США", чтобы остановить подсчет голосов, является "возмутительным, беспрецедентным и неправильным".
В ее заявлении говорится, что в кампании Байдена "есть команды юристов, готовых противостоять этим усилиям". "Они победят", - отметила представитель штаба демократа.
Напомним, действующий президент США Дональд Трамп в первом обращении после завершения голосования на президентских выборах заявил о планах остановить подсчет голосов через Верховный суд США.
- Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
- По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
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