 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ штабе Байдена заявили о готовности противостоять Трампу в суде

В штабе Байдена заявили о готовности противостоять Трампу в суде


фото: reuters
Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена готов противостоять в Верховном суде любым попыткам президента США Дональда Трампа остановить обработку бюллетеней на выборах в США

Об этом сообщает AP.

По словам представителя избирательной кампании Байдена Джени О'Мэлли Диллон, заявление Трампа о том, что он "собирается в Верховный суд США", чтобы остановить подсчет голосов, является "возмутительным, беспрецедентным и неправильным".

В ее заявлении говорится, что в кампании Байдена "есть команды юристов, готовых противостоять этим усилиям". "Они победят", - отметила представитель штаба демократа.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп в первом обращении после завершения голосования на президентских выборах заявил о планах остановить подсчет голосов через Верховный суд США.

  • Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
  • По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать