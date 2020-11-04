В штабе Байдена уверены в его победе на выборах в США

4 ноября, 2020, 18:29

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена уверены в победе на выборах в США

Менеджеру предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли заявила, что демократ станет новым президентом США, сообщает The Guardian.

"На сегодня мы уверенно идем к победе ... Вице-президент получит больше голосов, чем любой другой кандидат в президенты за всю историю, и подсчет продолжается до сих пор ... Мы идем к тому, чтобы получить в Мичигане больше, чем Дональд Трамп в 2016 году. В Висконсине больше, чем Трамп в 2016 году. В Пенсильвании больше, чем Трамп в 2016 году ", - сказала она.

По последним данным, в Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа - 213. Для победы нужно 270 голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган. Там по итогам обработки 94% бюллетеней, он обходит Трампа на 0,4%. При этом до последнего обновления данных действующий президент был впереди в этом штате.

Трамп считает очень странными рост показателей Байдена в некоторых ключевых штатах.

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