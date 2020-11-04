В Раду вносят закон, который будет определять деятельность КСУ, - представитель ВР в суде
Об этом написала представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook.
"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел КСУ)", - сообщила она.
Этот проект определяет, что процедура деятельности КСУ определяется законом.
Нардепы начинают работу над законопроектом под рабочим названием "О конституционном производстве".
"Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - написала депутат Рады.
Также предлагается увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений, с 10 до 12 Большой палатой и до шести в Сенате КСУ.
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