В Раду вносят закон, который будет определять деятельность КСУ, - представитель ВР в суде

4 ноября, 2020, 13:51

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, согласно которому процедуру деятельности Конституционного суда Украины будет определять не регламент суда, а закон.

Об этом написала представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в Facebook.

"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О Конституционном суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел КСУ)", - сообщила она.

Этот проект определяет, что процедура деятельности КСУ определяется законом.

Нардепы начинают работу над законопроектом под рабочим названием "О конституционном производстве".

"Соответственно, с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - написала депутат Рады.

Также предлагается увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений, с 10 до 12 Большой палатой и до шести в Сенате КСУ.