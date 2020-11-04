В Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке на год введения кассовых аппаратов
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Согласно тексту проекта закона он предусматривает отсрочку до 1 января 2022 года внедрения регистраторов расчетных операций для плательщиков единого налога II-IV групп (физических лиц), объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн.
Отмечается, что отсрочка касается ФЛП II-IV групп независимо от вида деятельности, кроме реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, а также реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
"Ожидается положительное влияние от принятия проекта закона, поскольку состоится перенос сроков обязательного применения регистраторов расчетных операций и/или программных РРО при осуществлении расчетных операций, что в условиях кризисной экономической ситуации в стране является обременительным для малого и среднего бизнеса", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
- Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
- С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей должно стать обязательным.
- С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от вида деятельности.
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