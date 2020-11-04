В "шатком" штате Висконсин Байдену удалось немного укрепить лидерство, - Fox News

4 ноября, 2020, 16:10

Кандидату от демократов Джо Байдену удалось немного укрепить лидерство в "шатком" штате Висконсин на президентских выборах в США

Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News .

Согласно результатам обработки 95% бюллетеней, у Байдена 49,6% голосов избирателей. Его соперник-республиканец Дональд Трамп набирает 48,9%.

До этого сообщалось, что Байден опережал Трампа на 0,3%.

Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков.

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы выбирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN , по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.