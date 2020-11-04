В "шатком" штате Висконсин Байдену удалось немного укрепить лидерство, - Fox News
Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News .
Согласно результатам обработки 95% бюллетеней, у Байдена 49,6% голосов избирателей. Его соперник-республиканец Дональд Трамп набирает 48,9%.
До этого сообщалось, что Байден опережал Трампа на 0,3%.
Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков.
В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы выбирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.
За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.
- Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
- По данным CNN , по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
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