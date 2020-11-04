В Киеве задержали россиянина, объявленного в розыск в РФ и в Украине: во время обыска изъят кокаин на 15 млн грн

4 ноября, 2020, 14:40

В полиции отметили, что россиянин скрывался в Украине по поддельным документам

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В ходе отработки территории Голосеевского района полицейские задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотических средств", - рассказали в полиции.

У мужчины обнаружили 5 пакетиков с кокаином, которые тот прятал в нижнем белье.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, проведенной экспертизой подтверждено, что изъятый порошок - кокаин:

"В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу проживания задержанного обнаружено и изъято около пяти килограммов порошкообразного вещества белого цвета, часть которого уже была расфасована. Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого, он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. При задержании мужчина показал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки".

42-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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