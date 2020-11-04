В Киеве в правительственном квартале все еще перекрыто движение представителями "евроблях"
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
"В Киеве до сих пор парализовано движение транспорта в правительственном квартале. Движение по всей улице Грушевского (от станции метро Арсенальная) перекрыто представителями" АвтоЕвроСилы ", то есть улица Грушевского стала пешеходной, а также местом парковки для автомобилей с еврономерами", - отметили Вартови.Еспресо .
Также перекрыто несколько прилегающих к Грушевского улиц. Улицы Шелковичная, Институтская - в автомобильных пробках.
Отметим, что в центре Киева проходит акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Автовладельцы требуют от властей принять закон о доступной растаможке транспорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-