В Киеве в правительственном квартале все еще перекрыто движение представителями "евроблях"

4 ноября, 2020, 20:56

В Киеве представители "евроблях" перекрыли движение транспорта в правительственном квартале

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

"В Киеве до сих пор парализовано движение транспорта в правительственном квартале. Движение по всей улице Грушевского (от станции метро Арсенальная) перекрыто представителями" АвтоЕвроСилы ", то есть улица Грушевского стала пешеходной, а также местом парковки для автомобилей с еврономерами", - отметили Вартови.Еспресо .

Также перекрыто несколько прилегающих к Грушевского улиц. Улицы Шелковичная, Институтская - в автомобильных пробках.

Отметим, что в центре Киева проходит акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Автовладельцы требуют от властей принять закон о доступной растаможке транспорта.

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