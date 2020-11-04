В Киеве произошла перестрелка с участием полицейских

4 ноября, 2020, 12:59

4 ноября на Лесном массиве, в Деснянском районе, на улице Братиславской произошла перестрелка с участием полицейских

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

В Киеве на Лесном массиве, в Деснянском районе, на улице Братиславской произошла стрельба с участием полицейских.

Как удалось узнать "стражам Еспресо", патрульные прибыли на вызов граждан. На месте к полицейским начала приставать группа лиц. По предварительным данным, во время конфликта один из мужчин забрал у женщины-полицейского газовый баллончик. По словам свидетелей, чтобы успокоить нападавших, коп применил собственный (не табельное оружие) пистолет с резиновыми пулями.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства инцидента.

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