 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ четырех больницах Киева обустроят дополнительные ПЦР-лаборатории, - Кличко

В четырех больницах Киева обустроят дополнительные ПЦР-лаборатории, - Кличко


фото: reuters
В Киеве обустроят четыре новые лаборатории, где будут проводить ПЦР-тестирование на коронавирус

Об этом во время брифинга заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

"Для увеличения тестирования (на коронавирус - ред.) в столичных больницах №4 и №5 в ближайшее время установят дополнительное лабораторное оборудование, а в четырех больницах: №6, №7, Киевском городском центре "Академия здоровья человека" и в родильном доме  №5 - оборудуют новые ПЦР-лаборатории", - сказал Кличко.

Он отметил, что город заказал и в ближайшее время ждет на поставку этого оборудования.

"В медучреждениях уже готовят помещения, где установят новые лаборатории. Они позволят дополнительно делать более 2300 тестов в сутки", - добавил Кличко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать