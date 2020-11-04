В четырех больницах Киева обустроят дополнительные ПЦР-лаборатории, - Кличко

4 ноября, 2020, 17:29

В Киеве обустроят четыре новые лаборатории, где будут проводить ПЦР-тестирование на коронавирус

Об этом во время брифинга заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

"Для увеличения тестирования (на коронавирус - ред.) в столичных больницах №4 и №5 в ближайшее время установят дополнительное лабораторное оборудование, а в четырех больницах: №6, №7, Киевском городском центре "Академия здоровья человека" и в родильном доме №5 - оборудуют новые ПЦР-лаборатории", - сказал Кличко.

Он отметил, что город заказал и в ближайшее время ждет на поставку этого оборудования.

"В медучреждениях уже готовят помещения, где установят новые лаборатории. Они позволят дополнительно делать более 2300 тестов в сутки", - добавил Кличко.

Напомним, в течение суток 3 ноября было зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса, 199 пациентов умерли, 7536 - выздоровели.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb