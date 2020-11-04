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Espreso.tvОбществоВ Черкасской области в пожаре погибли двое взрослых и ребенок

В Черкасской области в пожаре погибли двое взрослых и ребенок


фото: ДСНС
4 ноября в результате пожара в селе Вязовок погибли двое пожилых людей и маленький ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр Управления из села Вязовок Городищенского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели городищенской пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и трехлетний ребенок.

На месте происшествия работают городищенские спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа Управления во главе с начальником Управления ГСЧС.

"В 09:30 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается", - добавили в ГСЧС.

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