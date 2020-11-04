В Черкасской области в пожаре погибли двое взрослых и ребенок
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр Управления из села Вязовок Городищенского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли спасатели городищенской пожарно-спасательной части. При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и трехлетний ребенок.
На месте происшествия работают городищенские спасатели, местная пожарная команда из села Вязовок и мобильно-оперативная группа Управления во главе с начальником Управления ГСЧС.
"В 09:30 пожар локализован. Ликвидация пожара продолжается", - добавили в ГСЧС.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре