Укроборонпром передал партию огнеметов военным

4 ноября, 2020, 18:22

Государственный научно-исследовательский Институт химических продуктов, что входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", передал Министерству обороны Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПО-16

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики. В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного впечатление легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра ", - сообщил директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимир Щербань.

В сообщении добавили, что РПА-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасы объёмного взрыва, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.

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