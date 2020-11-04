Укроборонпром передал партию огнеметов военным
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"На прошлой неделе эта партия огнеметов успешно прошла приемо-сдаточные испытания и подтвердила свои тактико-технические характеристики. В ходе боевых стрельб все цели были поражены в соответствии с программой испытаний. Эти реактивные пехотные огнеметы высокоэффективные для прицельного впечатление легкой бронированной техники и противника, который находится в укрытии на расстоянии до одного километра ", - сообщил директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Владимир Щербань.
В сообщении добавили, что РПА-16 - это украинский реактивный пехотный огнемет одноразового использования с боеприпасы объёмного взрыва, разработка Государственного научно-исследовательского института химических продуктов (г. Шостка). Все элементы конструкции и составные части выполнены из отечественного сырья и материалов.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
Читайте также
-
-
30 октября, 2020 Виталий Портников: Зеленский делает шаг к диктатуре
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона