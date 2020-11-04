Трамп обвинил оппонентов в попытке украсть выборы, Twitter обозначил это как "спорный контент"
4 ноября, 2020, 09:47
Президент США Дональд Трамп написал о попытке демократов "украсть" результаты выборов, Twitter обозначил сообщение как такое, что может вводить в заблуждение
Об этом он написал в Twiiter.
"Мы большие, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя", - отметил Трамп.
Трамп также заявил о своей победе на выборах
"Я сделаю заявление сегодня вечером. Большая победа", - написал президент США.
I will be making a statement tonight. A big WIN!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
Его оппонент Джо Байден также уверен в своей победе на выборах.
"Храните веру, ребята. Мы выиграем это", - отметил он.
Keep the faith, guys. We're gonna win this.- Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020
- Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
- По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
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