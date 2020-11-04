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Espreso.tvОбществоТрамп обвинил оппонентов в попытке украсть выборы, Twitter обозначил это как "спорный контент"

Трамп обвинил оппонентов в попытке украсть выборы, Twitter обозначил это как "спорный контент"

Президент США Дональд Трамп написал о попытке демократов "украсть" результаты выборов, Twitter обозначил сообщение как такое, что может вводить в заблуждение

Об этом он написал в Twiiter.

"Мы большие, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя", - отметил Трамп.

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Трамп также заявил о своей победе на выборах

"Я сделаю заявление сегодня вечером. Большая победа", - написал президент США.

Его оппонент Джо Байден также уверен в своей победе на выборах.

"Храните веру, ребята. Мы выиграем это", - отметил он.

  • Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
  • По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.

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