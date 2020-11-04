Трамп обвинил оппонентов в попытке украсть выборы, Twitter обозначил это как "спорный контент"

4 ноября, 2020, 09:47

Президент США Дональд Трамп написал о попытке демократов "украсть" результаты выборов, Twitter обозначил сообщение как такое, что может вводить в заблуждение

Об этом он написал в Twiiter.

"Мы большие, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им это сделать. После закрытия избирательных участков голосовать нельзя", - отметил Трамп.

Трамп также заявил о своей победе на выборах

"Я сделаю заявление сегодня вечером. Большая победа", - написал президент США.

I will be making a statement tonight. A big WIN! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Его оппонент Джо Байден также уверен в своей победе на выборах.

"Храните веру, ребята. Мы выиграем это", - отметил он.

Keep the faith, guys. We're gonna win this. - Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.