Трамп назвал очень странным лидерство Байдена в части ключевых штатов

4 ноября, 2020, 18:02

Американский президент Дональд Трамп считает "очень странными" промежуточные результаты выборов президента США в некоторых ключевых штатах

Об этом он сообщил в своем Twitter .

"Вчера вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, что почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за другим они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзит-пол, подали все абсолютно неправильно", - отметил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Мичиган. Там по итогам обработки 94% бюллетеней, он обходит Трампа на 0,4%. При этом до последнего обновления данных действующий президент был впереди в этом штате.

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