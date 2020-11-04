Суд Запорожья отменил решение депутатов горсовета о предоставлении русскому языку статуса "регионального" в городе

4 ноября, 2020, 19:32

Запорожский окружной админсуд отменил по иску депутата Запорожского горсовета Андрея Согорина решение о предоставлении русскому языку статуса "регионального" в городе

Об этом сообщает "Радио Свобода".

4 ноября представитель депутата от "ЕС" Андрея Согорина получил полный текст судебного решения об отмене решения Запорожского городского совета от 2006 года "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка".

"Как депутат 7-го созыва горсовета подавал проекты решения об отмене ряда решений, в том числе и этого, касающегося статуса русского языка. Не поддержали коллеги. Выполнив все, что я мог сделать как депутат городского совета, я обратился в суд. Суд запросил материалы о том, что я как депутат пытался выполнить всю процедуру. Подали документы о том, что совет не поддержал. Достаточно долго суд тянулся. Поскольку мы все документы подали и явно это решение противоречит закону об основах функционирования государственного языка, то было принято решение о его отмене и противоправности", - рассказал Согорин.

28 ноября 2018 года, на сессию Запорожского городского совета выносился вопрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Впрочем, для его принятия тогда не хватило голосов: решение поддержало 22 депутата Запорожского городского совета, а еще 19 депутатов воздержались от голосования.

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