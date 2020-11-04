США вышли из Парижского климатического соглашения
Об этом пишет ВВС.
Отмечается, что президент Дональд Трамп объявил об этом шаге в июне 2017 года, но по регламенту ООН решение вступает в силу только сегодня, на следующий день после выборов в США.
Поэтому США стали первым государством в мире, которое официально вышло из Парижского климатического соглашения. В будущем они могут снова присоединиться к нему, если президент решит это сделать.
По данным Вашингтона, за последние годы Соединенным Штатам удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то что в стране продолжился рост экономики". По словам госсекретаря Майка Помпео, с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13%.
Парижское климатическое соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) о регулировании мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года.
Оно было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года.
В отличие от Киотского протокола Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.
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