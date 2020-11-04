 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША вышли из Парижского климатического соглашения

США вышли из Парижского климатического соглашения

Соединенные Штаты официально вышли из Парижского климатического соглашения

Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что президент Дональд Трамп объявил об этом шаге в июне 2017 года, но по регламенту ООН решение вступает в силу только сегодня, на следующий день после выборов в США.

Поэтому США стали первым государством в мире, которое официально вышло из Парижского климатического соглашения. В будущем они могут снова присоединиться к нему, если президент решит это сделать.

По данным Вашингтона, за последние годы Соединенным Штатам удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то что в стране продолжился рост экономики". По словам госсекретаря Майка Помпео, с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13%.

Парижское климатическое соглашение - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) о регулировании мер по уменьшению выбросов диоксида углерода с 2020 года.

Оно было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года.

В отличие от Киотского протокола Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать