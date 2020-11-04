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Espreso.tvОбществоСША провели спецоперацию против хакеров из Ирана для защиты выборов от внешнего вмешательства

США провели спецоперацию против хакеров из Ирана для защиты выборов от внешнего вмешательства


фото: zik
Агентство национальной безопасности и Кибернетическое командование США провели операцию против Ирана для защиты американских президентских выборов от иностранного вмешательства

Об этом сообщает Washington Post.

Спецоперация продолжалась в течение двух последних недель перед выборами президента США. Она была направлена против иранских хакеров, работающих на Корпус стражей исламской революции.

Уточняется, что ранее эта же группа хакеров рассылала американским избирателям письма с угрозами, представляясь при этом ультраправой организацией "Гордые ребята".

Сейчас Кибернетическое командование США работает в усиленном режиме, опасаясь вмешательства иностранных сил в киберполе Штатов.

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