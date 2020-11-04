США провели спецоперацию против хакеров из Ирана для защиты выборов от внешнего вмешательства

4 ноября, 2020, 11:22

Агентство национальной безопасности и Кибернетическое командование США провели операцию против Ирана для защиты американских президентских выборов от иностранного вмешательства

Об этом сообщает Washington Post.

Спецоперация продолжалась в течение двух последних недель перед выборами президента США. Она была направлена против иранских хакеров, работающих на Корпус стражей исламской революции.

Уточняется, что ранее эта же группа хакеров рассылала американским избирателям письма с угрозами, представляясь при этом ультраправой организацией "Гордые ребята".

Сейчас Кибернетическое командование США работает в усиленном режиме, опасаясь вмешательства иностранных сил в киберполе Штатов.