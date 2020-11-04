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Espreso.tvОбществоСоветник Ермака назвал причину увольнения Трофимова из ОПУ и возможного преемника

Советник Ермака назвал причину увольнения Трофимова из ОПУ и возможного преемника


фото: rfe
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко является приоритетным кандидатом на должность первого заместителя председателя ОП

Об этом в комментарии НВ заявил советник по коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Кто возьмет на себя функции работы с региональными элитами в ОП, определяются прямо сейчас.

"Есть приоритетная кандидатура - Кирилл Тимошенко. Президент и глава Офиса сейчас это обсуждают", - сказал Подоляк.

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О причинах увольнения Трофимова Подоляк заявил, что в «направлениях, которыми руководил Трофимов, есть определенные моменты, которые требовали коррекции".

Подоляк добавил, что Трофимов назначен советником президента с "открытым функционалом".

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