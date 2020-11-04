Советник Ермака назвал причину увольнения Трофимова из ОПУ и возможного преемника
Об этом в комментарии НВ заявил советник по коммуникациям главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Кто возьмет на себя функции работы с региональными элитами в ОП, определяются прямо сейчас.
"Есть приоритетная кандидатура - Кирилл Тимошенко. Президент и глава Офиса сейчас это обсуждают", - сказал Подоляк.
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О причинах увольнения Трофимова Подоляк заявил, что в «направлениях, которыми руководил Трофимов, есть определенные моменты, которые требовали коррекции".
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