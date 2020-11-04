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Espreso.tvОбществоСловакия на границе с Украиной будет тестировать людей на антиген к коронавирусу

Словакия на границе с Украиной будет тестировать людей на антиген к коронавирусу

Словакия с 9 ноября планирует начать тестирование на антиген к COVID-19 на границе с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

Тестирование на антиген на границе с Украиной будет проводить частная компания. На участках границы тесты могут начать проводить после 15 ноября.

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В дальнейшем тестирование хотят ввести и в аэропортах.

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