Словакия на границе с Украиной будет тестировать людей на антиген к коронавирусу
4 ноября, 2020, 10:11
Словакия с 9 ноября планирует начать тестирование на антиген к COVID-19 на границе с Украиной
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.
Тестирование на антиген на границе с Украиной будет проводить частная компания. На участках границы тесты могут начать проводить после 15 ноября.
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В дальнейшем тестирование хотят ввести и в аэропортах.
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