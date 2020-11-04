Штаб Трампа требует приостановить подсчет голосов в Мичигане
Об этом говорится в заявлении менеджера кампании Трампа Билла Степьена, сообщает "Европейская правда ".
Причина иска, как заявил Степьен, в непредоставлении "полноценного доступа" кампании Трампа к многочисленным местам подсчета голосов, что гарантирует законодательство штата.
"Сегодня мы подали иск в суд штата Мичиган, чтобы приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен полноценный доступ", - говорится в заявлении.
Отдельно штаб Трампа требует пересмотреть те бюллетени, которые уже были подсчитаны, пока у штаба якобы не было доступа.
"Президент Трамп хочет, чтобы все законные голоса были учтены в Мичигане и везде", - говорится в заявлении.
Отметим, что Мичиган - один из ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать до окончательного подсчета голосов.
По состоянию на сейчас остаются неопределенными победители еще в семи штатах - Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган и Аляска.
Кандидат в президенты от демократов Джо Байден уже получил наибольшее количество голосов избирателей в истории американских выборов. Его поддержали 69759833 граждан.
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- Ранее штаб Трампа анонсировал, что потребует пересчет голосов в другом ключевом штате Висконсине, где, по последним данным, победил Байден.
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