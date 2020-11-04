С начала "перемирия" на Донбассе количество обстрелов уменьшилось в 5,5 раза, - заместитель командующего Объединенных сил
4 ноября, 2020, 15:49
С момента начала "перемирия" в зоне ООС 27 июля количество обстрелов уменьшилось в пять с половиной раз
Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь на брифинге, передает пресс служба Минобороны .
"С 27 июля по сегодняшний день зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем 5 раз меньше", - сказал он.
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