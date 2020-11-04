С 5 ноября муниципальная охрана будет проверять масочный режим в киевском метро

4 ноября, 2020, 18:50

Отмечается, что представители муниципальной охраны будут проводить проверки масочного режима на платформах и в вагонах метрополитена

Об этом заявил глава ГУ Держпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире "Общественного Радио".

"Муниципальная охрана будет проводить консультативную, разъяснительную работу. При необходимости привлекать полицию для составления административных протоколов", - сказал Рубан и добавил, что проверки будут проводить как внутри вагонов, так и на платформах.

Чиновник отметил, что сейчас по Киеву работает 10 мобильных групп, контролируя соблюдение санитарных норм. За день они составляют от 30 до 50 админпротоколов, штрафные санкции колеблются от 17 до 34 тыс.

По его совам, проверки масочного режима начнутся с четверга, 5 ноября.

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