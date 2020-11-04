Решение КСУ по электронным декларациям поставило под угрозу сотрудничество со Всемирным банком и МВФ, - Марченко

4 ноября, 2020, 12:44

Решение Конституционного суда Украины (КСУ) относительно электронных деклараций поставило под угрозу сотрудничество Украины со Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ)

Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в колонке для 24 канала.

"Любую нашу попытку заблокировать антикоррупционные реформы наши партнеры считают черной меткой. И это справедливое видение. Ведь мы согласились на такие условия и эти реформы соответствуют запросу общества. Именно это, собственно, позволило достичь благоприятных договоренностей и получить доверие партнеров", - написал Марченко.

По его словам, решение КСУ нарушило это доверие и, как следствие, усложнило коммуникацию правительства с международными партнерами.

"Имею основания утверждать, что без законодательного урегулирования этого вопроса международные партнеры заблокируют нам все финансовые сделки", - подчеркнул министр.

Марченко отметил, что, по оценкам руководящего звена Всемирного банка относительно решения КСУ относительно е-деклараций, Украина нарушает свои обязательства по заключенным договоренностям, что ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной - на около $ 2,23 млрд.

"Если оперировать языком цифр, рискуем в этом году потерять два транша МВФ по $ 700 млн, а также 600 млн евро в рамках помощи ЕС и $350 млн - от Всемирного банка. А в следующем - еще $1,5 млрд от МВФ, 600 млн евро от ЕС и $350 млн Всемирного банка", - добавил Марченко.

Кроме того, он добавил, что сейчас существует риск требований досрочного возврата выделенных средств - около $ 10,7 млрд грн от МВФ и 2,2 млрд евро от ЕС.

Напомним, ранее Марченко назвал расходы, которые могут урезать в случае неполучения второго транша до конца года.

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