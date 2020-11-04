Рада урегулировала арендные отношения в сфере водопользования

4 ноября, 2020, 15:29

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Благодарны народным депутатам за поддержку важного законопроекта, который усиливает защиту аграрии относительно арендных отношений в сфере водопользования. Это еще один шаг к тому, чтобы повышать эффективность аграрного производства, применять орошаемое земледелие на максимальной территории земель сельскохозяйственного назначения, противодействовать сложным климатическим условиям, в которых часто оказываются наши фермеры", - цитирует пресс-служба слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

В пресс-службе отметили, что проект закона совершенствует порядок передачи в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками. Документ также обязывает арендаторов водного объекта предоставлять другим водопользователям осуществлять специальное водопользование, а также осуществлять мероприятия по охране и улучшению экологического состояния водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов. Кроме того, согласно законопроекту, арендатор обязан оформлять право пользования гидротехническими сооружениями и права специального использования.

Законопроект также устанавливает пятидневный срок после государственной регистрации права аренды земельного участка государственной или коммунальной собственности для предоставления копии договора аренды налоговому органу, а в случае аренды земельного участка с расположенным на нем водоемом - территориальному органу центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере развития водного хозяйства.

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