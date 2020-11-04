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Espreso.tvЭкономикаРада провалила проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

Рада провалила проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года

За принятие закона проголосовали 212 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Отметим, проект закона предусматривал отсрочку до 1 января 2022 года внедрения регистраторов расчетных операций для плательщиков единого налога II-IV групп (физических лиц - предпринимателей), объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн.

  • Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".
  • С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей должно стать обязательным.
  • С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

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