Рада провалила проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

4 ноября, 2020, 14:15

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение проект закона об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для ФЛП II-IV групп до 1 января 2022 года

За принятие закона проголосовали 212 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата.

Отметим, проект закона предусматривал отсрочку до 1 января 2022 года внедрения регистраторов расчетных операций для плательщиков единого налога II-IV групп (физических лиц - предпринимателей), объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн.

Напомним, с 1 августа начался первый этап введения программных кассовых аппаратов. С тех пор бизнес по желанию может пользоваться специальным приложением - так называемым "РРО в смартфоне".

С начала следующего года использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц - предпринимателей должно стать обязательным.

С 1 апреля 2021 года должен был начаться третий этап - РРО (традиционный или программный) станет обязательным для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II-IV групп независимо от видов деятельности.

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