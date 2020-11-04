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Espreso.tvЭкономикаРада предварительно поддержала усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Рада предварительно поддержала усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых


фото: rfe
Верховная Рада приняла за основу проект закона №3576 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекту закона он предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения и ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых в крупном и особо крупном размере.

Так, штрафные санкции предусматриваются в размере от пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов. Уголовная ответственность, в зависимости от тяжести преступления, будет предусматривать от трех до шести лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Отмечается, что ответственность предусматривается как для физических, так и для юридических лиц.

Проектом закона Центральный орган исполнительной власти в сфере геологического изучения и рационального использования недр предлагается уполномочить рассчитывать размер причиненного государству ущерба и предъявлять претензии по поводу их возмещения в результате самовольного пользования недрами.

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