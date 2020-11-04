Рада поддержала внедрение налоговых льгот в сфере культуры и креативных индустрий
Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата, передает Еспресо.TV.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что его целью является недопущение стагнации сфер культуры, туризма и сектора креативных индустрий. Он предлагает внедрение налоговых льгот для предоставления государственной поддержки этим сферам.
В частности, проект закона предлагает освободить получателей целевых культурных грантов от налога на прибыль предприятий, если речь идет о юридических лицах, или налога на доходы для физических лиц.
От этих налогов предлагается освободить лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. При этом предусмотрено, что в случае неполного или нецелевого использования гранта, сумма которого не возвращена предоставителю, он признается доходом и подлежит налогообложению на общих основаниях.
Для повышения спроса на культурные услуги среди населения предлагается ввести пониженную ставку НДС на уровне 7%. Это будет касаться показов спектаклей, постановок, выступлений художественных коллективов, кинематографических премьер, выставок, а также проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках.
Пониженная ставка НДС в случае принятия проекта закона будет применяться также к поставщикам услуг по распространению и показу фильмов, адаптированных в украинской версии для лиц с нарушением зрения и лиц с нарушениями слуха.
Проектом закона с 1 января 2023-го по 1 января 2025 года предлагается освободить от НДС показ национальных и иностранных фильмов, которые дублированы или озвучены на украинском языке на территории Украины, при условии, если они также адаптированы в украиноязычной версии для лиц с нарушениями зрения и лиц с нарушениями слуха.
Освободить от НДС предлагается также ввоз на таможенную территорию Украины товаров, входящих в состав национального кинематографического наследия.
Пониженную ставку НДС на уровне 7% предлагается предоставлять гостиницам.
- Напомним, 15 сентября Верховная Рада поддержала проект закона №3851 в первом чтении.
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