"Торино" одержал первую победу в чемпионате Италии

4 ноября, 2020, 19:57

В перенесенном матче 3-го тура Серии А "Торино" победил "Дженоа" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Хорватский хавбек Саша Лукич эффектно поразил ворота "Дженоа". За несколько минут 21-летний защитник Лука Пеллегрини отправил мяч в сетку собственных ворот и удвоил преимущество "Торино".

В конце встречи Джанлука Скамакка сократил отставание "Дженоа", но времени, чтобы сравнять счет, не хватило.

Это первая победа для "Торино" в этом сезоне чемпионате Италии по футболу. После 6 сыгранных матчей команда Марко Джампаоло занимает 18-ю строчку и отстает от 17-го "Дженоа" на 1 балл. Единоличным лидером Серии А является "Милан".

Серия А

3-й тур

4 ноября

"Дженоа" - "Торино" 1: 2

Голы: Джанлука Скамакка, 90 + 4 - Лукич, 10 Пеллегрини, 26 (авт.)

Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3: 3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.

1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb