"Торино" одержал первую победу в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче был открыт на 10-й минуте. Хорватский хавбек Саша Лукич эффектно поразил ворота "Дженоа". За несколько минут 21-летний защитник Лука Пеллегрини отправил мяч в сетку собственных ворот и удвоил преимущество "Торино".
В конце встречи Джанлука Скамакка сократил отставание "Дженоа", но времени, чтобы сравнять счет, не хватило.
Это первая победа для "Торино" в этом сезоне чемпионате Италии по футболу. После 6 сыгранных матчей команда Марко Джампаоло занимает 18-ю строчку и отстает от 17-го "Дженоа" на 1 балл. Единоличным лидером Серии А является "Милан".
Серия А
3-й тур
4 ноября
"Дженоа" - "Торино" 1: 2
Голы: Джанлука Скамакка, 90 + 4 - Лукич, 10 Пеллегрини, 26 (авт.)
- Напомним, 26 октября дубль 39-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича помог "Милану" сыграть вничью 3: 3 с "Ромой" и сохранить лидерство в чемпионате Италии.
- 1 ноября гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе" в чемпионате Италии.
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