"Результаты феноменальные": Трамп заявил о своей победе "абсолютно везде" и намерен отстаивать свои интересы в Верховном суде
Об этом американский лидер объявил на пресс-конференции в Белом доме.
"Результаты феноменальные, мы выигрываем абсолютно везде", - заявил Трамп. Он поблагодарил американцев за поддержку. Кроме того, президент заявил о попытках лишить американцев права на выражение своей воли на выборах и добавил, что он "не станет этого терпеть".
Также действующий глава государства заявил о своей победе в Джорджии и Северной Каролине, хотя голоса в этих штатах до сих пор не подсчитаны. Кроме того, Трамп заявил о победе в Пенсильвании и Висконсине, где победа ему "не очень была и нужна".
Кроме того, Трамп добавил, что готов обратиться в Верховный суд США для определения окончательных результатов выборов.
- Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.
- По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.
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