"Результаты феноменальные": Трамп заявил о своей победе "абсолютно везде" и намерен отстаивать свои интересы в Верховном суде

4 ноября, 2020, 10:14

Президент Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах президента США с большим отрывом

Об этом американский лидер объявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Результаты феноменальные, мы выигрываем абсолютно везде", - заявил Трамп. Он поблагодарил американцев за поддержку. Кроме того, президент заявил о попытках лишить американцев права на выражение своей воли на выборах и добавил, что он "не станет этого терпеть".

Также действующий глава государства заявил о своей победе в Джорджии и Северной Каролине, хотя голоса в этих штатах до сих пор не подсчитаны. Кроме того, Трамп заявил о победе в Пенсильвании и Висконсине, где победа ему "не очень была и нужна".

Кроме того, Трамп добавил, что готов обратиться в Верховный суд США для определения окончательных результатов выборов.

Для победы в общенациональных выборах кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

По данным CNN, по состоянию на 8:40 Джо Байден получает 220 голосов выборщиков, Дональд Трамп - 213.